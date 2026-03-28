Захарова прокомментировала скандал с Пипой на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал, разгоревшийся на Украине после публикации депутата Верховной рады Натальи Пипы. Об этом сообщают «Известия».

В соцсетях Пипа назвала «подонками» советских солдат, победивших фашистов в Великой Отечественной войне.

«Пипе слова не давали. Извините» — заявила Захарова.

Ранее Пипа опубликовала фотографию, где с музея истории Украины во Второй мировой войне была демонтирована надпись «Их подвиги будут жить вечно». При этом она снабдила фото подписями, оскорбляющими память советских солдат.

После этой выходки Пипы на Украине вспыхнул скандал. Пользователи оставили множество негативных комментариев, в итоге она удалила публикацию.