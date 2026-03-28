Захарова: удары по ядерным объектам Ирана ставят под угрозу ДНЯО

Страны, наносящие удары по мирным атомным объектам в Иране, своими действиями перечёркивают Договор о нераспространении ядерного оружия и проверочные механизмы МАГАТЭ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тщательно выверенные и согласованные на международном уровне решения всерьёз ими не воспринимаются и в любой момент могут быть отринуты в угоду их эгоистическим интересам и геополитической конъюнктуре», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Захарова отметила, что агрессоры повышают ставки в конфликте на Ближнем Востоке, игнорируя угрозу радиоактивного заражения.

Она подчеркнула, что Россия рассчитывает, что МАГАТЭ донесёт до агрессоров необходимость прекратить действия в Иране.