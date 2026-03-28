Слова президента России Владимира Путина о кризисе в отношениях со странами Европы показали, что европейцы ведут очень противоречивую политику, пишет L'AntiDiplomatico.

Накануне российский лидер в ходе совещания Совбеза РФ отметил, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, и произошло это не по вине Москвы.

«В период беспрецедентного энергетического кризиса Европа продолжает все более противоречивую политику: поддерживая продолжительное противостояние с Россией, она сталкивается со структурными проблемами в экономической и промышленной сферах», — пояснили авторы статьи.

По словам обозревателей, высказывания Путина не только вписываются в этот контекст, но и поднимают неудобный вопрос о том, какая сторона в действительности платит высокую цену за разрыв экономических и политических отношений.

Брюссель до сих пор не выдвинул четкий план по урегулированию ситуации на Украине, но продолжает поддерживать Киев, заметили журналисты. Они добавили, что усиливающийся с каждым днем кризис в энергетике «наносит удары в самое сердце европейской экономики».

По их данным, Москва, в свою очередь, не исключает возможность диалога, но одновременно продолжает укреплять переговорные позиции.