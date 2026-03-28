Захарова обратилась с призывом к МАГАТЭ

Руководству МАГАТЭ следует незамедлительно и четко донести до агрессоров то, что им следует остановиться, прекратить атаки на атомные объекты Ирана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

По ее данным, 27 марта были нанесены удары по тяжеловодному комплексу в Хондабе, заводу по производству концентрата урановой руды в Ардакане, обстреляны цели в районе АЭС «Бушер».

Дипломат разъяснила, что агрессоры, невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения, продолжают повышать ставки в конфликте на Ближнем Востоке.

«О серьезности угрозы, которую противники Ирана пытаются игнорировать, а то и отрицать, обязано более внятно высказываться руководство МАГАТЭ», — подчеркнула Захарова.

Москва надеется, что МАГАТЭ, на основе объективной информации, сумеет донести до нападавших простую мысль о том, что они должны остановиться, обязаны сделать так, чтобы трагедия не выросла до масштабов глобального бедствия.

По ее словам, действия атакующих перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия, проверочные механизмы МАГАТЭ, конвенции в области ядерной и физической безопасности.

Ранее специалисты сообщили, что ситуация вокруг АЭС «Бушер» продолжает ухудшаться, боеприпас в третий раз взорвался рядом с насосной станцией, обеспечивающей водоснабжение реакторного оборудования.

В связи с обстрелами, российская сторона продолжает эвакуацию сотрудников, задействованных в работе станции, за последние дни были вывезены 163 человека.

По мнению военных экспертов, США и Израиль при нанесении ударов действуют в рамках той же бесчеловечной логики, которой руководствуются ВСУ при ударах по Запорожской АЭС. Они уточнили, что партнеры стремятся любой ценой заставить противника капитулировать, отказаться от своих ключевых целей.