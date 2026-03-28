В МИД России призвали расследовать удар Израиля по гражданскому авто

В МИД России призвали расследовать израильский удар, в результате которого погибли три ливанских журналиста.

В обращении к международному сообществу подчёркивается, что Израиль бил прицельно по обычному гражданскому авто. В нём были сотрудники СМИ, и у каждого из них — различимые нашивки с надписью «Пресса».

То, что израильские военные без колебаний атакуют сотрудников СМИ, стало понятно в том числе десять дней назад, когда при аналогичных обстоятельствах чуть не погибла телевизионная группа RT, отметили в МИД.

«Нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так, что ли? Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда», — добавили в ведомстве, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Сегодня, 28 марта, в результате удара ЦАХАЛ были убиты журналисты Али Шуайб и Фатима Фатуни, а также фотокорреспондент Мухаммад Фатуни. Они были сотрудниками ливанских телеканалов.