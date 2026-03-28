Названы первые жертвы «ядерного шантажа» Зеленского

Европейские страны станут первыми жертвами «ядерного шантажа» президента Украины Владимира Зеленского в случае попадания к нему такого оружия.

Об этом в интервью «Известиям» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отрывок беседы публикуется в Telegram.

«Он будет не просто требовать денег и оружия, он будет диктовать им условия по содержанию своего режима», — сказала дипломат, в очередной раз подчеркнув важность безъядерного статуса Украины.

Ранее Зеленский вновь поднял вопрос об обладании ядерным оружием в качестве гарантии безопасности.