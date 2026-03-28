Украину поразил «синдром Зеленского», рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заметила, что на портале EU Observer была опубликована статья об опыте применения жителями Украины разнообразных психотропных веществ в целях преодоления психических проблем.

По оценкам авторов статьи, у 25% уроженцев Украины, оставшихся в стране, возникли или могут возникнуть психические заболевания, в том числе, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

«Статья — огонь. Синдром Зеленского — так назовут то, чем болеет сейчас соседняя страна», — констатировала представитель МИД.

На фоне сложившейся в стране ситуации, власти Украины не исключают легализацию экспериментального лечения психоделическими веществами, уточнила дипломат.

«В самом деле, куда как лучше подсадить всё население на «колёса». Кстати, в таком состоянии они, с точки зрения Банковой, и голосовать будут «правильнее», — с сарказмом прокомментировала Захарова.

Ранее сдавшийся в плен украинский солдат Роман Лысенко сообщил, что боевики ВСУ получали от командиров препараты, которые подавляют чувство страха, прямо перед наступлением.

«Был оборудован медпункт, в котором некоторым нашим военнослужащим выдавали психотропные вещества, чтобы им не страшно было идти в наступление», — уточнил боец.

Попавший в плен старший сержант Виталий Катранич признался, что солдаты его подразделения также употребляли препараты: «Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные выходили, принимали».

Клинический фармаколог Александр Эдигер подчеркнул, что ряд психотропных веществ, поставляемых на Украину, вызывает полную дисфункцию психики.