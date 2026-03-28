Володин рассказал о встрече с графом Шереметевым, который вернулся в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о встрече с действующим главой одного из старейших родов царской России - графом Петром Шереметевым.

"Встретился с интересным человеком. Который принял решение вернуться в Россию. Как ему это завещал отец", - сообщил председатель ГД в своем Telegram-канале и в канале в MAX.

Володин уточнил, что Петр Шереметев родился в Марокко в 1931 году, более 20 лет назад принял гражданство Российской Федерации.

"Часто приезжал в нашу страну. И теперь, как оказалось, вместе с супругой решил перебраться на Родину насовсем", - отметил председатель ГД.

Он также рассказал о деятельности графа по продвижению русского языка и культуры и спасению от разрушения православных храмов, находящихся во Франции.

"От Петра Петровича узнал о его сестре, которая пишет книгу о Шереметевых и их роли в истории России, - добавил председатель Госдумы. - Со своей стороны рассказал о восстановлении бывшей усадьбы рода Шереметевых в с. Высокое Новодугинского района Смоленской области. Где сейчас находится колледж и музейный комплекс".

Володин уточнил, что "пригласил графа Шереметева посетить с. Высокое в начале июля, где к этому времени будут завершены работы".