Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о нападках на парламентский диалог между Россией и Соединёнными Штатами. По его мнению, критика в адрес визита делегации Госдумы в Вашингтон исходит от сил, заинтересованных в затягивании конфликта на Украине.

В своём аккаунте в социальной сети X Дмитриев заявил, что разжигатели войны сознательно атакуют любые попытки наладить общение между российскими и американскими парламентариями. Такие действия, по его словам, продиктованы страхом перед перспективой прекращения боевых действий, передает РИА Новости.

Представитель фонда подчеркнул: те, кто толкает к эскалации, опасаются любого формата диалога между Москвой и Вашингтоном. Именно развитие прямого общения способно разрушить планы тех, кто делает ставку на продолжение вооружённого противостояния, считает он.

Особую тревогу у противников переговоров, по мнению Дмитриева, вызывает вероятность разоблачения. Он убеждён, что диалог между двумя странами может обнажить ложные и прогнившие нарративы, на которых строится кампания по поддержке затягивания конфликта.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о возможных контактах между законодателями двух стран. Российская сторона неоднократно подчёркивала готовность к дипломатическому урегулированию и отмечала, что любые попытки сорвать переговорный процесс играют на руку тем, кто заинтересован в сохранении напряжённости.