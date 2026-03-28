Большого оптимизма по вопросу отмены санкций США против РФ нет

Отмена антироссийских санкций со стороны США едва ли будет быстрым процессом, большого оптимизма на этот счет нет. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") по итогам визита в США делегации российских депутатов, передает ТАСС.

По его словам, данный процесс не очень простой, потому что целый ряд мер принят по процедуре, которая потребует решения конгресса. При этом Никонов допустил, что добиться отмены некоторых рестрикций "будет просто невозможно". Как уточнил парламентарий, подвижек на санкционном направлении, вероятно, можно будет достичь при прогрессе в вопросе урегулирования по Украине.

"Поскольку санкций очень много, все отменить, я думаю, не получится, но большое количество санкций отменить можно будет за их полной бессмысленностью. Поэтому не могу сказать, что я как-то очень оптимистичен в отношении отмены ближайших санкций, но какие-то из них могут отпасть", - сказал Никонов.

26 марта президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о нелегитимности введенных в отношении РФ санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций.