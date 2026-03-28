Лавров: агрессия против Ирана должна быть остановлена

В России назвали прекращение агрессии США и Израиля ключом к урегулированию конфликта вокруг Ирана. Как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва неоднократно посылала американцам сигнал о целесообразности налаживания диалога по решению всех проблем ближневосточного региона. Министр подчеркнул, что в РФ выступают за обеспечение интересов и Ирана, и всех стран региона, которые страдают от нынешних военных действий. В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что самая большая война на Ближнем Востоке ещё впереди, а регион превратится в долгосрочный очаг нестабильности. Как развивается ситуация вокруг иранского конфликта — в материале RT.

Прекращение агрессии США и Израиля является ключом к урегулированию конфликта вокруг Ирана, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions. По его словам, от развернувшейся агрессии страдает не только исламская республика, но и прочие страны региона.

«В последнее время наши арабские друзья стали говорить, что это две войны. Одна война — США и Израиля против Ирана, к которой они не имеют никакого отношения. Вторая — ничем не спровоцированное, по их словам, нападение Ирана на различные объекты в арабских монархиях Персидского залива. Мне трудно разделить такую логику, потому что первопричина — американо-израильская агрессия — всегда является ключом к урегулированию», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Москва не раз посылала американцам сигнал о целесообразности налаживания диалога по решению всех проблем Персидского залива и в целом ближневосточного региона.

«Каждый раз, когда Соединённые Штаты и их союзники вмешиваются в происходящие там процессы, ситуация становится всё более удручающей», — заметил Лавров.

Между тем в Совете безопасности РФ считают, что мирное разрешение конфликта в регионе в ближайшее время невозможно.

«Потому что силы, которые задействованы в нём, находятся в крайне антагонистической позиции», — заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев РИА Новости.

Он также выразил мнение, что «самая большая война на Ближнем Востоке» ещё, возможно, впереди.

«И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями», — добавил Медведев.

«Тегеран достигает своих целей»

В настоящий момент интенсивность обмена ударами между конфликтующими сторонами снизилась. В Иране оценивают последствия атак США и Израиля. Так, по словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, выступившего в ходе 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), более 600 школ в стране повреждены или разрушены, а более тысячи учеников и преподавателей погибли или были ранены.

«Агрессоры угрожают Ирану атаками на жизненно важную инфраструктуру, целясь в больницы, машины скорой помощи, медицинский персонал, спасателей Красного Полумесяца, нефтеперерабатывающие заводы, водные ресурсы и жилые районы», — приводит ТАСС его слова.

Однако в США утверждают, что в настоящий момент соблюдают паузу в нанесении ударов по энергетическим объектам исламской республики. Пятидневный перерыв был инициирован 23 марта по итогам «очень хороших и продуктивных обсуждений», заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп. И пауза будет продлена ещё на десять дней — до 6 апреля, 20:00 по восточному времени (7 апреля, 4:00 по Москве).

«Переговоры продолжаются и, вопреки ошибочным заявлениям об обратном со стороны СМИ, распространяющих фейки, и прочих, идут они очень хорошо», — подчеркнул в соцсетях хозяин Белого дома.

И, тем не менее, в The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщили, что Тегеран не запрашивал у США 10-дневную паузу в ударах по своим энергетическим объектам и не принимал окончательного решения по мирным переговорам с США.

В газете также подсчитали издержки Вашингтона на операцию против Ирана. Отмечается, что за более чем три недели боевых действий «было потеряно или серьёзно повреждено высокотехнологичное военное оборудование и техника на миллиарды долларов». Основная часть ущерба на земле нанесена иранскими баллистическими ракетами и беспилотниками. В частности, были потеряны порядка 10 военных самолётов и более десятка беспилотников, также были повреждены радары в Иордании и Катаре.

Таким образом, США и Израиль, поставив себе целью уничтожение иранской ракетной угрозы, так её и не достигли пока, отметили в газете. По оценкам аналитиков, Иран сменил тактику и теперь наносит удары из глубины страны, используя ракеты большой дальности.

«Сейчас Иран запускает гораздо меньше ракет…, но направляет их против менее защищённых целей в Израиле и арабских государствах Персидского залива и в некоторых случаях наносит больший ущерб. Пользуясь этим оружием, даже в небольших количествах, Тегеран достигает своих целей: затягивает конфликт, увеличивает экономические затраты для стран — экспортёров нефти Персидского залива и для США — и способен продержаться, чтобы на следующий день продолжить борьбу», — подчеркнули в WSJ.

Угроза голода

Тем временем в прочих западных СМИ отмечают негативные последствия из-за эскалации на Ближнем Востоке. Так, в The Financial Times предупредили, что последствия конфликта могут вызвать глобальный продовольственный кризис ввиду нарушения поставок удобрений. Как отмечается в статье, цены на удобрения уже взлетели, что может повлечь долгосрочные последствия для мирового производства продовольствия.

Экономисты отмечают, что потребители могут столкнуться с ростом цен на продукты питания задолго до того, как нехватка удобрений повлияет на урожай.

«Всё это означает, что голода в этом году будет определённо больше», — заявил FT исследователь продовольственных систем в Школе государственного управления имени Линдона Б. Джонсона Радж Патель.

А в Bloomberg сообщили о скачке инфляции в Европе и замедлении темпов экономического роста на фоне нестабильности вокруг Ирана.

«Экономические последствия иранской войны дают о себе знать и в Европе, где замедление роста и повышение темпов инфляции грозят усугублением промышленных, бюджетных и политических проблем по всему региону», — заметили в агентстве.

На этом фоне европейские страны кардинально пересматривают производственные прогнозы в сторону понижения, готовясь к ценовому скачку, обусловленному ситуацией на энергетических рынках, констатировали в Bloomberg.