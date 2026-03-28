В Госдуме предложили ввести ответственность за сталкинг

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT предложил закрепить в законодательстве понятие «навязчивое преследование» и ввести за него административную ответственность.

Он отметил, что партия намерена направить письмо председателю Следственного комитета Александр Бастрыкин с просьбой разъяснить, какие меры поддержки сейчас оказывают жертвам преследования.

По словам Слуцкого, число случаев сталкерства растет как в офлайн-пространстве, так и в интернете. Он добавил, что часто такими действиями занимаются не посторонние люди, а бывшие партнеры или знакомые. Политик подчеркнул, что подобные ситуации негативно влияют на психическое состояние: даже без физического вреда люди живут в постоянном страхе за себя и близких, что может вызывать панические атаки, тревожность, депрессию, бессонницу и кошмары.

Он отметил, что такие случаи нередко заканчиваются сами собой — либо преследователь прекращает действия, либо жертва вынуждена менять место жительства, чтобы скрыться. Однако, по его словам, даже это не всегда помогает, и преследование может продолжаться.

Слуцкий также заявил, что партия запросит позицию ведомства о том, какие меры поддержки применяются сейчас, поскольку, по их данным, обращения граждан часто остаются без ответа из-за отсутствия законодательной базы.

По мнению политика, принятие предложенных мер позволит защитить граждан и создать правовую основу для привлечения к ответственности за преследование даже при отсутствии других составов правонарушений.