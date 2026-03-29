Российские депутаты приземлились в Нью-Йорке

Самолет с делегацией российских парламентариев приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Делегация, состоящая из пяти депутатов Госдумы, ранее завершила свою двухдневную поездку в США и вылетела из Вашингтона. В ходе визита парламентарии провели встречи с представителями Конгресса и чиновниками американской администрации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим. Политик отметил, что поездка по приглашению членов Конгресса США стала первой за долгое время.