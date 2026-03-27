Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову

Президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии и директору ведомства Виктору Золотову на торжественной церемонии.

Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце и было приурочено к десятилетию Росгвардии, передает ТАСС.

Штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия. Он символизирует служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии.

Штандарт выполнен в форме квадратного полотнища бордового цвета – это ведомственный цвет войск правопорядка. По углам и краям размещены ленты цветов государственного флага России, а в центре находится золотое изображение эмблемы Росгвардии.

На древке штандарта закреплена металлическая скоба золотистого цвета, где гравируются инициалы директора и даты его пребывания в должности. Сам штандарт остается у главы ведомства, а скоба с данными предыдущих руководителей сохраняется на древке, обеспечивая преемственность руководства.

Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.