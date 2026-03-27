В России отреагировали на заявление о расколе НАТО

Участие в блоке Организации Североатлантического договора (НАТО) — вовсе не гарантия безопасности для любой страны, которая в него входит, и России будет выгоден раскол альянса, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в НАТО наблюдается раскол. По его словам, глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки.

По словам депутата, инцидент с Гренландией показал, что НАТО не дает гарантии безопасности его участникам, ведь президент США Дональд Трамп готов был отобрать у Дании принадлежащий ей остров. Еще большие разногласия вызвал конфликт на Ближнем Востоке: Европе он совершенно невыгоден, а США, безусловно, хотели бы привлечь силы НАТО хотя бы для придания операции видимости легитимности.