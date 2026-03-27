Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сравнила жизнь в России и СССР. Ее слова приводит Sport24.

«Прогресс колоссальный. И даже не потому, что сегодня Россия, а позавчера был Советский Союз. Что, у нас разве телефоны, что ли, были? Мы сейчас все страдаем, что у нас нет интернета, но тогда и такого слова даже никто не знал», — сказала Роднина.

Также Роднина рассказала, в каких условиях росло ее поколение.

«Я застала время, когда страна восстанавливалась после ВОВ — самой тяжелой войны, которую пережил не только наш народ, но и остальные. Мы прекрасно понимали причины отсутствия каких-то продуктов или вещей», — заявила Роднина.

Ранее Роднина назвала вещи, которые могут удивить иностранцев в России. Она отметила, что в РФ хорошо развиты социальные программы по поддержке молодежи, матерей и пожилых людей.