Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новость о том, что Украина планировала отправить средства на переизбрание бывшего президента США Джо Байдена. Свой комментарий он оставил в соцсети X.

По словам Дмитриева, это может говорить о том, что партия демократов США отмывает деньги с помощью Украины.

«Почему Демократическая партия США отмывает деньги через Украину? Это лишь верхушка айсберга?» — написал он.

Дмитриев посоветовал Кае Каллас читать мирные книги вместо комиксов

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев рассматривал возможность направить средства на поддержку Байдена на выборах. При этом в статье также указывается, что эти деньги Украина получила от США для развития частной энергетики. Согласно публикации, эта информация была получена из «перехваченных американскими спецслужбами сообщений украинского правительства».

Ранее статью о планах Украины по помощи Байдену опубликовал у себя президент США Дональд Трамп.