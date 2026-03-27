В России уличили власти Прибалтики в резком развороте в одном решении

Власти прибалтийских стран очень непоследовательны в своих высказываниях и теперь в очередной раз поменяли свое решение, когда поняли, что ответ со стороны России может быть очень жестким, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в пресс-службе Минобороны Латвии сообщили, что страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. В ведомстве заявили, что сообщения о предоставлении ВСУ коридора для атак якобы являются кампанией по дезинформации.

Депутат отметил, что прибалтийские власти надеялись, что Россия молча примет их готовность предоставлять воздушный коридор для украинских дронов, однако просчитались в этом вопросе. Он подчеркнул, что Россия будет сбивать дроны на дальних подступах, независимо от траектории их движения. По его словам, страны Прибалтики, вероятнее всего, уже оценили возможный ущерб от подобных ситуаций и пошли на попятную.

«Надо будет, над Эстонией, Латвией, Литвой уничтожим дроны. Мы своих людей и территорию бережем. Они поняли, что последствия могут быть достаточно тяжелые, и включили задний ход. Они же берут с президента Дональда Трампа пример: шаг вперед — и два шага назад, постоянно крутятся, постоянно меняют свои решения. Поэтому если полетят дроны с их территории, значит, будут уничтожены над их территорией со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Колесник.

О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.