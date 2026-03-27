Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал нападение на Русский дом в Праге. Эксперт расценил произошедшее в столице Чехии как провокацию. По его мнению, у нападения может быть сразу несколько мотивов — они связаны как с внутриполитической ситуацией в Чехии, так и с более широкими процессами в Евросоюзе.

Напомним, 26 марта Русский дом в Праге подвергся нападению. Неизвестные бросили в здание культурного центра несколько бутылок с зажигательной смесью. Всего было использовано шесть «коктейлей Молотова», однако половина из них не сработала.

Нападение на Русский дом — это провокация с несколькими целями. Во‑первых, она призвана поддержать русофобию в Евросоюзе, которая в последнее время теряет почву под ногами — особенно на фоне энергетического кризиса по углеводородам, который усугубляет внутренние проблемы стран ЕС и объективно смещает фокус общественного внимания. Во‑вторых, недавние выступления в Чехии против войны на Ближнем Востоке, вероятно, вызвали желание показать: население страны не единодушно в соответствующих вопросах. Кому‑то важно продемонстрировать наличие в обществе разных позиций. В‑третьих, ситуация связана с позицией политического руководства Чехии: правительство демонстрирует определённую объективность в оценках, тогда как президент Пётр Павел занимает откровенно русофобскую позицию. Наконец, этот инцидент можно рассматривать как продолжение серии провокаций — напомню о случаях залётов украинских беспилотников на территорию прибалтийских стран, которые многие расценили как спланированные действия. Владимир Оленченко Политолог-международник

Говоря о перспективах расследования нападения на Русский дом, эксперт отметил, что формально оно, скорее всего, будет запущено — но его объективность остаётся под вопросом. На ход и итоги следствия могут повлиять как внутриполитические факторы в Чехии, так и международная обстановка.

«Расследование будет запущено как факт, но весь вопрос в том, сколько оно будет длиться и насколько окажется объективным. Многое будет зависеть от позиции конкретных политических фигур — в первую очередь от премьер‑министра и президента. Поскольку силовые органы подчиняются правительству, именно оно может сформулировать задачу проведения объективного расследования. В то же время среди сотрудников силовых структур могут быть лица с прозападной позицией, а активность сил во главе с президентом Петром Павлом способна осложнить ситуацию. Кроме того, на процесс могут повлиять общая обстановка в Евросоюзе и ход переговоров по Украине», - отметил политолог.

Ранее МИД России заявил послу Чехии протест из-за нападения на Русский дом в Праге.