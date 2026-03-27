Конгрессмены подарили депутатам Госдумы носки с Трампом

Российская парламентская делегация получила подарки от американских конгрессменов — среди них оказались носки с изображением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

© Депутат Госдумы Михаил Делягин

Как рассказал член думской делегации и зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин, делегации обменялись символическими подарками. При этом депутат добавил, что изначально американская сторона попросила отказаться от вручения подарков, но после дипломаты передумали.

«От нас были скромные (так положено по этикету) подарки посольства, плюс вице-спикер Борис Чернышов подарил открытку, подписанную участниками полета "Союз — Аполлон", что вызвало у американцев восторг», — рассказал Делягин.

Напомним, что делегация от Госдумы России прилетела в США 25 марта.