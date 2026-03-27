«Лабораторная крыса»: Медведев пристыдил Каллас за тупость из-за слов о России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 27 марта, на своей странице в X усомнился в умственных способностях главы дипломатии Европейского союза, которая заявила о том, что Москва якобы требует то, «что ей никогда не принадлежало». Он напомнил, что Донбасс всегда был частью России.
Обозреватели испанской газеты El Pais выразили мнение, что Кая Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, возможно, являются худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил европейских лидеров и чиновников, обращающихся за российскими энергоресурсами, с миньонами — персонажами мультфильма «Гадкий Я».