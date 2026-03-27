В кризисе отношений России и стран Европы виновата не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, передает РИА Новости.

«Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от восстановления отношений с Европой.

До этого президент РФ заявлял, что Москва готова работать с Европой в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности к долгосрочной, устойчивой совместной работе, лишенной политической конъюнктуры.

14 января полковник СВР в отставке Андрей Безруков заявил, что Европа после завершения военной спецоперации на Украине будет вынуждена в любом случае вернуться к сотрудничеству с Россией, так как сама по себе на мировой арене она остается неконкурентоспособной.