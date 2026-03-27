Путин отметил популярность фамилии Алиев

Президент РФ Владимир Путин, передавая приветственное слово режиссеру-постановщику дербентского театра Сарвару Алиеву, указал на популярность фамилии Алиев в Азербайджане.

Путин в пятницу по видеосвязи принимает участие в церемонии открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после реконструкции.

«Алиев - распространенная фамилия среди азербайджанцев, - сказал глава российского государства. - Вы не родственник президента Азербайджана?».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что заслуженный артист Азербайджана Алиев является бенефициаром этой церемонии. Путин пожелал всему творческому коллективу театра в Дербенте больших успехов. Реконструкция Азербайджанского театра в российском городе завершилась в конце декабря 2025 года.

Российский президент также поздравил участников церемонии открытия культурного объекта в Дагестане с международным Днём театра, который ежегодно отмечается 27 марта.