Медведев ответил на вопрос о проведении мобилизации
Никакой необходимости в проведении в России мобилизации сейчас нет.
Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.
«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Политик заверил, что граждан, заключивших контракт о службе в зоне специальной военной операции, достаточно для выполнения всех боевых задач.
Медведев ответил на вопрос о проведении мобилизации
Согласно данным Медведева, с января 2026 года контракт с Минобороны подписали 80 тысяч человек.
«Плюс к этой цифре еще и добровольцы», — подчеркнул он.