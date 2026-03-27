Медведев допустил более масштабную войну на Ближнем Востоке

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что самый крупный конфликт на Ближнем Востоке еще впереди, а сам регион может на долгие годы превратиться в источник нестабильности.

Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Наверное, самая большая война на Ближнем Востоке, может быть, еще впереди. И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями», – заявил Медведев (цитата по РИА Новости).

По его словам, действия США в регионе показали странам Персидского залива, что Вашингтон защищает прежде всего собственные интересы и Израиль. Медведев также заявил, что возможная наземная операция в Иране грозила бы Вашингтону тяжелыми последствиями, сопоставимыми с вьетнамской войной.

Зампред Совбеза РФ назвал действия США грубой стратегической ошибкой и добавил, что после конфликта ряд стран Персидского залива может заняться созданием собственного ядерного щита.