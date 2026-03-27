Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение финансирования Западом кровопролития на Украине положит конец конфликту.

Между тем сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что денежных средств в стране на ведение боевых действий может хватить только до июня 2026 года. На это повлияет в первую очередь блокировка помощи со стороны «ключевых доноров», из-за чего денежных средств в украинской казне может хватить только на покрытие текущих расходов до июня.

Захарова назвала Украину подопытным кроликом Британии

Российский дипломат в ходе брифинга также отдельно указала на то, что «режим Зеленского стремится выместить злость от своих военных неудач» путем проведения жутких экспериментов над российскими военнопленными.