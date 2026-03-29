МИД России заявил об активизации охоты спецслужб США за россиянами

Спецслужбы США усилили деятельность, направленную на преследование и задержание российских граждан за рубежом, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Информацию о возросших рисках передаёт РИА Новости.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, в последнее время отмечается опасная тенденция, при которой американские специальные ведомства всё чаще инициируют преследование россиян за пределами своей юрисдикции.

«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб», — заявили в министерстве.

19 декабря двух россиян, Олега Ольшанского и Сергея Ивина, арестовали в Болгарии по требованию США.

27 марта болгарский суд одобрил экстрадицию в США Ольшанского и Ивина. Их передали американской стороне.

