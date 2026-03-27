В Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал подход американской стороны, которая связывает экономическое сотрудничество с темой украинского урегулирования.
Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
«Мы считаем, что это неверно, что страдают наши интересы, причем не только наши, но и интересы американских компаний», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что из-за такой позиции обе стороны теряют время и возможную прибыль.
Представитель Кремля отметил, что возможности для взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США остаются на повестке дня.
«У нас много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества», — подытожил он, указав, что тема эта «извечная» и никуда не исчезает.