В Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал подход американской стороны, которая связывает экономическое сотрудничество с темой украинского урегулирования.

Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы считаем, что это неверно, что страдают наши интересы, причем не только наши, но и интересы американских компаний», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что из-за такой позиции обе стороны теряют время и возможную прибыль.

Представитель Кремля отметил, что возможности для взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США остаются на повестке дня.