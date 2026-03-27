В России прокомментировали атаку с коктейлями Молотова на Русский дом в Праге

Нападение на Русский дом в Праге, вероятнее всего, осуществили украинские беженцы, а потому Чехии необходимо понимать, кого она у себя приютила, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали культурный центр «Русский дом» в Праге, бросив в окна библиотеки бутылки с зажигательной смесью. Руководитель центра назвал произошедшее покушением на культуру и выразил надежду, что чешские правоохранители найдут и накажут исполнителей.

«Я бы хотел, чтобы чешские власти понимали, кого они приютили. Они приютили нацистов. Сегодня они пытаются сжечь Русские дома, посольства. Ну закроем мы Русский дом, выведем наших дипломатов, но, думаете, они успокоятся? Они завтра будут делать то же самое против чешских властей и любых чешских учреждений. Когда мы говорили, что они приютили потенциальных террористов, они не верили. Это только начало», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор добавил, что со своей стороны российское руководство вызовет посла Чехии в России, потребует провести расследование по этому инциденту, а также проинформировать Москву о его результатах.

Ранее Израиль атаковал партнерский Русский дом в Ливане. Здание оказалось полностью разрушено. В результате никто не пострадал, так как люди заранее покинули помещения, когда началась война.