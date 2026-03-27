Депутат раскритиковал идею завоза трудовых мигрантов из Афганистана

Трудовые мигранты из Афганистана принадлежат другому миру, и потому не нужны в России. Идею завоза трудовых мигрантов из государства в Центральной Азии раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит «Газета.Ru»

По мнению депутата, расширять круг стран — поставщиков низкоквалифицированной рабочей силы не стоит, так как проблем хватает и с приезжими из бывших республик СССР.

«Те хотя бы язык понимают, есть давние исторические и прочие связи. Когда у нас трудовая миграция будет реорганизована на принципах целевого набора, и конкретный иностранный рабочий будет приезжать к конкретному работодателю на конкретный срок, вот тогда появится ясность: кто, кому и зачем нужен. До тех пор не вижу смысла в подобных консультациях», — пояснил Миронов.

О возможности привлечения трудовых мигрантов из Афганистана рассказал советник министра иностранных дел Замир Кабулов. По его словам, Москва в первую очередь руководствуется экономической целесообразностью использования иностранной рабочей силы и положениями миграционного законодательства.

До этого о возможном привлечении мигрантов из Афганистана к сельскохозяйственным работам говорил посол страны в России Хассан Гуль Хассан. Он понадеялся, что спрос на рабочую силу из Афганистана возникнет и в других отраслях российской экономики..