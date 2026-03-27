За четыре года никто так и не привёл факты причастности России к провокации в Буче, СМИ западных государств следует провести собственные расследования.

Об этом телекомпании France Télévisions сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

Слова министра публикует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Если хотите — это мой вам вызов. У вас авторитетная крупная компания. Когда вы задаёте вопрос, почему Россия всех убивает — наверное, стоило бы предъявить хоть какие-то факты», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» назвал явкой с повинной отказ ООН предоставить России данные по Буче.

Россия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека предоставить информацию о событиях в Буче или отозвать обвинения.

Как отмечал президент России Владимир Путин, Украина устроила в 2022 году «грязную провокацию в Буче», чтобы оправдать отказ от переговоров с Москвой. Тогда путь к миру был отвергнут по указке западных кураторов. В Совбезе России подчеркнули, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами провокации.

Россия пока так и не получила список якобы погибших в Буче людей.