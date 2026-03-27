Москва, как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, готова нормализовать отношения с Тбилиси при условии готовности Грузии к этому.

В интервью газете «Известия» дипломат подчеркнул, что в России готовы идти в процессе нормализации российско-грузинских отношений «настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия».

Замминистра отметил, что теперь все зависит от нынешних грузинских властей. Галузин в связи с этим напомнил, что именно Грузия при третьем президенте Михаиле Саакашвили разорвала отношения с Россией – произошло это в 2008 году.