Российские депутаты вылетели из Вашингтона

Делегация российских парламентариев завершила свою поездку и вылетела из Вашингтона. Об этом рассказал ТАСС представитель Международного аэропорта имени Даллеса.

Ожидается, борт специального отряда «Россия» может сделать на территории США промежуточную посадку в Нью-Йорке.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим. Политик отметил, что поездка по приглашению членов Конгресса США стала первой за долгое время. Стороны обсудили в том числе вопросы авиасообщения, выдачи виз, российской заграничной собственности, уточнил Никонов.

Депутаты Госдумы ожидают ответного визита членов Конгресса США в Россию до июля, сообщил Никонов.