Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что высказывания генсека НАТО Марка Рютте о готовности Украины к мирному соглашению связаны с попытками повлиять на переговорный процесс. Об этом сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

По его оценке, подобные заявления со стороны европейских политиков и представителей международных структур носят демонстративный характер и ориентированы на позицию США. Он указал, что после сигналов со стороны американского руководства о необходимости мирного урегулирования ряд участников процесса стал публично поддерживать такую повестку.

Мирошник также отметил, что достижение мира возможно только при взаимных уступках. По его словам, одностороннее навязывание условий не может привести к устойчивому урегулированию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью американскому телеканалу заявил, что Владимир Зеленский в разговоре с ним выразил готовность к заключению соглашения с Россией.

Российская сторона, как неоднократно заявлялось, выступает за поиск переговорного решения конфликта с учетом ранее достигнутых договоренностей между руководством России и США, включая вопросы безопасности.

Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что переговорный процесс с украинской стороной проходит сложнее, чем с российской.