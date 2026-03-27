В Госдуме допустили создание «русского кокуса» в Конгрессе США

В Конгрессе Соединенных Штатов может появиться неформальное объединение «русский кокус», а в Государственной думе профильная группа по взаимодействию с американскими законодателями. Об этом заявил заместитель председателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин, комментируя итоги встречи с членами Конгресса.

«В Госдуме будет сформирована и приступит к работе группа по связям, а в Конгрессе, возможно, будет создан „русский кокус“», - рассказал парламентарий в четверг.

Он также отметил, что американская сторона проявляет заинтересованность в ответном визите в Москву и обсуждает его в предметном ключе. Термином «кокус» в США обозначают объединения конгрессменов, сформированные по профессиональному или иному общему интересу.

Стало известно о планах депутатов Госдумы принять участие в переговорах в США

В ходе встречи российских депутатов с американскими коллегами, прошедшей в четверг, обсуждался широкий спектр вопросов. «Диалог прошел в очень теплой обстановке, при этом острые темы никто не обходил стороной. Обсуждались конкретные вопросы от визовых вопросов до экономических санкций», подчеркнул Делягин.

Депутат прибыл в США в составе делегации Госдумы. Российские парламентарии находятся в Вашингтоне с 25 марта по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.