В Госдуме заявили об использовании Украины в качестве западного полигона
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что Украина используется как площадка для испытаний западных систем вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, такие действия связаны с противостоянием России. Он также указал, что, по его оценке, Украина не обладает полноценным суверенитетом и действует в рамках внешнего влияния.
The Economist: Отношения Европы и Украины - это ссора влюбленных
Заявление прозвучало 19 марта в Москве на конференции «Воспитание сегодня — сильная страна завтра». Мероприятие прошло в Музее Победы, где центр «Воин» подвел итоги работы за три года.
Водолацкий также заявил, что Украина рассматривается как часть политики западных стран в отношении России. Он охарактеризовал происходящее как элемент более широкой стратегии, направленной против РФ.