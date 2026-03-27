Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет нервозность в вопросах, связанных с возможным выводом украинских войск с территории Донбасса, и пытается представить любое обсуждение реальной ситуации как чью-то капитуляцию. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Сальдо, для украинских политиков Донбасс давно перестал быть вопросом заботы о людях — он превратился в инструмент удержания власти и мобилизации страха для продолжения боевых действий.

«С одной стороны, им нужно демонстрировать жесткость перед своим внутренним зрителем. С другой — они все сильнее зависят от внешних решений и внешних условий. Поэтому мы и видим эту нервозность, эти резкие заявления, эту постоянную попытку представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию», — отметил губернатор.

Сальдо также добавил, что сложившаяся ситуация стала ловушкой для самого Киева.

Ранее стало известно, что Зеленский отказался выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. По его словам, фортификационные сооружения, расположенные в Донбассе, являются важным элементом гарантий безопасности страны. Политик подчеркнул, что Украина не должна обменивать одни гарантии безопасности на другие.