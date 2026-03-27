Лавров рассказал об отношениях Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уважают друг друга и разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

Сейчас говорят про "дух Анкориджа", отметил министр, добавив, что он "всегда был нормальным" в отношениях Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам министра, лидеры России и США друг друга уважают, хотя "не всегда и далеко не во всем соглашаются".

"Но они знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий", - цитирует РИА Новости Лаврова.

Напомним, переговоры лидеров России и США прошли на Аляске, в Анкоридже, 15 августа прошлого года. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Позже оба президента охарактеризовали встречу положительно.

Саммит на Аляске стал первой за четыре года российско-американской встречей на высшем уровне.