Макрон обвинили в желании оккупировать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет в виду чистую оккупацию, говоря о размещении стабилизационных сил Запада на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Украине Запад обещает гарантии безопасности.

«Президент Франции Макрон неоднократно на эту тему с такой пылкой убежденностью говорил, что эти "гарантии" — одно из решений проблемы, включая размещение "стабилизационных сил" каких-то международных структур, что в конечном итоге будет чистой оккупацией», — заявил глава ведомства.

Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском

Ранее Макрон заявил, что скептически относится к возможности скорого установления мира на Украине. При этом он позитивно оценил инициативы, связанные с переговорами.

До этого Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.