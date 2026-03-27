Украина нарушила все международные обязательства. И это коренным образом отличает ее положение от ситуации с Ираном, об этом в интервью телекомпании «Франс Телевизьон» рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

© Лента.ру

«Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы. Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что в декабре 2021 года Россия выдвинула предложения по подписанию соглашений с США и НАТО. Они были направлены на обеспечение сбалансированной безопасности. На эти предложения ответили отказом, заявив, что вопрос не относится к РФ, а Киев будет вступать в НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у России и Украины есть шанс договориться об урегулировании конфликта. Политик уточнил, что США напряженно работают над содействием урегулированию ситуации на Украине и надеются на мир. По его словам, разрешение украинского конфликта станет для него честью.

Также ранее сообщалось, что Украина могла бы заключить сделки с воюющими с Ираном странами. Украина могла бы предоставить взамен свои беспилотники-перехватчики, поскольку производит их якобы вдвое больше, чем нужно.