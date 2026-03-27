Лавров назвал условие прекращения конфликта в Иране

Прекращение агрессии со стороны США является ключом к урегулированию конфликта в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«В последнее время наши арабские друзья стали говорить, что это две войны (...) Мне трудно разделить такую логику, потому что первопричина — американо-израильская агрессия — всегда является ключом к урегулированию», — назвал условие Лавров.

Ранее сообщалось, что Иран готов развернуть более одного миллиона бойцов в случае наземного вторжения США в Исламскую Республику. Как уточняется, в случае вторжения США сражаться против американской армии готовы не только подготовленные иранские военнослужащие, но и молодежь.