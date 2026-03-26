Дмитриев дал совет Каллас

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев резко отреагировал на очередное заявление главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах по Украине. Он посоветовал ей читать мирные книги вместо комиксов, передает ТАСС.

«Сторонница войны Кая хочет, чтобы конфликт продолжался. Ей стоит читать мирные книги, а не комиксы Marvel», — написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Поводом для реакции стали слова Каллас о том, что в Брюсселе обеспокоены давлением Вашингтона на Киев в вопросе территориальных уступок в рамках переговоров с Москвой. Глава дипломатии ЕС заявила, что такой подход, по ее мнению, соответствует «российскому сценарию».