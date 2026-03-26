СССР — это история, как и Российская империя или Великая французская революция, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами телекомпании France TV.

На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В составе российской делегации был Лавров в свитере с надписью «СССР».

Корреспонденты попросили главу МИД раскрыть, какой сигнал американской стороне и планете в целом он желал передать, выбрав такой свитер.

«Я родился в Советском Союзе. Какое сообщение хочет передать француз, когда вспоминает и почитает Марианну на баррикадах?», — поинтересовался в ответ Лавров.

Министр выразил надежду, что представители телеканала не сделают заявление о том, что имеют право вспоминать французскую революцию, россияне же должны забыть свою историю.

Напомним, что Марианна — символ Французской республики, а также прозвище Франции с 1792 года (времён Великой Французской революции). Она олицетворяет национальный девиз Франции «Свобода, равенство, братство».

По мнению историков, имя Марианна было выбрано в связи с тем, что имена Мария и Анна были широко распространены среди француженок в то время.