Лавров назвал виновных в подрыве «Северных потоков»

«Северные потоки» были взорваны украинскими диверсантами при поддержке западных спецслужб. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Никто не осудил эту акцию. Ни Франция, ни Германия, которая, считаю, позорно для такой страны «проглотила» эту подрывную террористическую акцию против своих коренных интересов», — отметил он в интервью France Télévisions.

Лавров также добавил, что в США сейчас заявляют о желании «забрать себе» «Северные потоки».

В январе официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не примет за чистую монету утверждения о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит только Киев, и требует проверки версии о причастности западных спецслужб.