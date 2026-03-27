Лавров оценил заявления о помощи России Ирану

Россия не предоставляет иранскому руководству разведданные на фоне противостояния с США и Израилем. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже комментировали эту «раздуваемую" сейчас в СМИ тему того, что Россия поставляет разведывательные данные Ирану». Они сказали, что Москва действительно имеет с Ираном тесные отношения. У стран есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Глава МИД РФ рассказал, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива известны всем в регионе.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США и Израиль сейчас понимают, что заблуждались в возможности проведения быстрой операции против Ирана. По словам Лаврова, неспровоцированная агрессия против Ирана не могла остаться без реакции, страна вынуждена защищаться.

В начале марта Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.