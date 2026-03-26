Лавров ответил на обвинения, что РФ помогает Ирану разведданными

Лавров отверг, что Россия помогает Ирану разведданными в конфликте с США
Россия не предоставляет Ирану разведданные в противостоянии с США и Израилем. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.
Текст интервью опубликован на сайте МИД России.
«Мы поставляли в Иран определённые виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — сказал он.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в соцсети X пост на русском языке, в котором поблагодарил власти и народ России за поддержку.