Лавров жестко высказался в адрес США

Соединенные Штаты, начав агрессию в отношении Ирана, "подставили и подвели своих арабских союзников". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

"Мы обратили внимание на то, что наши друзья из ССАГПЗ (Совет сотрудничества государств Персидского залива - прим. ТАСС), когда уже было ясно, что готовится война, всячески отговаривали США от того, чтобы в очередной раз начинать эту авантюру. Они четко заявили, что не предоставят свое воздушное пространство и не разрешат использовать американские военные базы на своей территории для нападения на Иран. Но любому человеку, мало-мальски знакомому с военным делом, понятно, что военные базы США в регионе использовались для работы по сбору и передаче разведданных, информации со спутников", - подчеркнул Лавров.

По его словам, то, что эти базы сейчас подвергаются периодическим атакам, - "последствия авантюры, начатой без каких-либо причин".