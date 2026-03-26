Озвучен прогноз Путина по конфликту на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса озвучил прогноз по окончанию конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует РИА Новости.

«Президент сказал, что надеется, что в ближайшие три-четыре недели, наверное, кризис будет урегулирован», — поделился глава РСПП.

Ранее Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в ближневосточный конфликт, сами не могут спрогнозировать его последствия. Он добавил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса.