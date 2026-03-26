Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции в против РФ. Об этом говорится в заявлении канадского министра иностранных дел Аниты Ананд, распространенном пресс-службой ведомства.

Утверждается, что ограничительные меры применены к 100 судам «теневого флота». В МИД Канады утверждают, что санкции введены для борьбы с обходом введенных ранее рестрикций.

С 2014 года Канада включила в санкционные списки 3,4 тыс. физических и юридических лиц, а также около 600 судов.

26 марта председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что против России действует беспрецедентное санкционное давление в 31507 ограничений.

В рамках пленарного заседания он подчеркнул необходимость преодоления вызовов, связанных с западными рестрикциями. По словам Володина, ключевым фактором для эффективной работы является объединение усилий всех политических сил, а принимаемые решения должны отличаться высокой точностью и результативностью.