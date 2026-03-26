Российское посольство обрушилось с критикой на Британию из-за дерзкого решения

Планы британских властей захватывать в водах королевства российские суда являются враждебным шагом. Россия будет использовать все инструменты для защиты своих интересов, сказано в заявлении РФ в Великобритании.

«Британское правительство объявило об очередном глубоко враждебном шаге в отношении России — намерении захватывать торговые суда, связанные с нашей страной, в британских территориальных водах», — говорится в документе.

По мнению российских дипломатов, «безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда прямо свидетельствуют о стремлении к обострению и без того напряженной обстановки».

Также говорится о том, что у таких действий есть последствия. Навигация становится небезопасной в британских водах, где любое судно может пострадать от пиратского захвата.